Il Cisano non ha più il suo ds: Roberto Ricotta si dimette

Cisano. Arrivano altre brutte notizie dal girone “A” di Prima Categoria, il Cisano non ha più il suo direttore sportivo. Arriva infatti la news dal club biancoblù, che ufficializza le dimissioni presentate ieri dall’ormai ex dirigente Roberto Ricotta. Insieme all’allenatore Porcella avevano creato una rosa molto interessante sulla carta, con profili di Promozione o che avevano vinto nello scorso anno la Prima Categoria.

Un passo indietro arrivato dopo il pareggio contro la San Filippo Neri, con risultati che stentano ad arrivare. Il club si trova infatti in zona playout, con nove punti collezionati in undici partite. Non la prima rivoluzione nel comprensorio ingauno, questo addio arriva qualche settimana dopo le dimissioni degli allenatori Torregrossa e Rotiroti dalla panchina della San Filippo.

