Il paradigma Odisseo

“Non smetteremo di esplorare. E alla fine di tutto il nostro andare ritorneremo al punto di partenza per conoscerlo per la prima volta.”: è quanto possiamo leggere nell’ultimo dei Quattro quartetti di T.S. Eliot nel quale più intensa è la riflessione sulla vita alla luce del dramma della seconda guerra mondiale, ma lo spunto acuminato del poeta lo rivolgeremo a una riflessione, seppure brevissima, intorno alla figura di Odisseo in prospettiva triforme: la prima nella classicità omerica, la seconda ripensando l’eroe nella commedia dantesca e la terza nelle sue significanze contemporanee evidenziate da Eliot. Esiste poi un’unitarietà nella struttura triforme che rende merito all’assoluta attualità dell’opera di Omero, così come alla cultura cristiana e a quanto, troppo spesso, si reputa come caratteristica peculiare dell’oggi senza riconoscerne le profonde radici in ciò che permane, come paradosso esistenziale, in ogni essere umano dalle origini ai nostri giorni, la circolarità, appunto, incontrata nella citazione d’apertura. Senza anticipare, solo per essere più esplicito, mi riferisco al definirsi dell’identità in relazione alle modalità con le quali la stessa si riflette sul tempo e, in particolare, sul tempo del nostro breve viaggio personale. Inevitabilmente tutto questo si confronta con il tema del senso del nascere, sull’ineludibilità del morire e sulla ragione di tanta “fatica di vivere”. A margine conserviamo la nota dell’amico Gershom Freeman quando afferma che “la paura della fine è generata dall’assenza di un fine che, questo deve essere chiaro, non è da confondersi con l’obiettivo” e l’approccio, che mi è parso centrale in “Resisti cuore” di Alessandro D’Avenia, per il quale la vita dell’uomo è un’Odissea o, meglio, è l’Odissea e il protagonista è l’animale dal multiforme ingegno che è in grado di risolvere le difficoltà che incontra fino a sconfiggere forze immense e raggiungere il suo obiettivo, sopravvivere e tornare a Itaca, approccio che ci riporta, ancora una volta, alla citazione di apertura.

È noto che Ulisse è costretto, per volontà di un potere superiore nelle figure di Menelao ed Agamennone, a lasciare Itaca e la famiglia per partecipare all’assedio di Troia, in un certo senso i due sovrani rivestono il ruolo dei genitori nel confronto dei figli, che vengono gettati nella battaglia della vita non per propria volontà ma per il desiderio, nelle migliori circostanze, di due genitori. È la condizione di chi nasce al mondo ma non ancora a se stesso e che, sempre senza poter scegliere se non ricorrendo al suicidio, come ci ricorda Camus, si vede in cammino tra gli altri umani, nelle medesime condizioni, per intraprendere l’anello della vita che lo ricondurrà alla propria Itaca, il “punto di partenza” di Eliot. L’eroe dal multiforme ingegno interpreta il ruolo con passione e qualità, si presta a svelare l’inganno di Achille, quindi, una volta in guerra, fa il suo dovere e, visto che la questione sembra andare per le lunghe, elabora lo stratagemma del cavallo ponendo fine alla prima parte della propria “odissea”. Ripreso il cammino per tornare verso casa, riacquisire possesso del suo ruolo di marito, padre e sovrano, si vede costretto a terribili sfide contro elementi naturali e contrapposte forze divine. Proprio in questo momento diviene illuminante la riflessione gershomiana, l’obiettivo dell’eroe è chiaro, ma non ancora il fine, tanto meno a lui stesso, ancora agito da forze esogene. Come accade troppo spesso, anche all’eroe rimane addosso quella gettitudine che condividiamo se non comprendiamo che vivere non è nascere, sopravvivere il più a lungo possibile e poi, inevitabilmente, morire più o meno dignitosamente, no, vivere è la costruzione di se stessi. Nel caso di Ulisse, l’eroe comincia a vivere con una rinuncia e nemmeno da poco, rinuncia all’immortalità. In effetti la partenza dall’isola di Calipso è la decisione cruciale, da lì il suo obiettivo diviene ritrovare le proprie radici, intraprendere il viaggio di ritorno in quanto voluto, desiderato, compreso. Se avesse accettato l’eternità ad Ogigia avrebbe assecondato ancora una volta una volontà estranea rinunciando definitivamente a ritrovare e costruire se stesso. Il suo no diviene un si all’amore, una sfida alla volontà di una dea con l’aiuto di altri dei per ritornare a Penelope, Telemaco, alla sua terra, a un cane che lo aspettava. A questo punto il silenzio scende sulla sua vita privata, forse perché gli eroi devono rimanere giovani e belli, comunque riesce a uscire dalla luce dei riflettori.

