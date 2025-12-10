Il progetto “Proteggi il cuore del tuo borgo” porta un defibrillatore a Lavaggiorosso

Un defibrillatore per la sicurezza di residenti e visitatori di Lavaggiorosso, nel comune di Levanto. Il dispositivo salvavita è staato donato al bordo nell’ambito del progetto “Proteggi il Cuore del tuo Borgo”, che ha la finalità di favorire il conseguimento dell’obbiettivo della ‘provincia cardioprotetta’ dotando di Dae i borghi della provincia più difficilmente raggiungibili dal servizio di pronto soccorso.

Stamani la formale donazione del defibrillatore, tenutasi alla presenza del parroco di Lavaggio Rosso don Alessi Batti, del presidente della Croce Verde di Levanto Roberto Schiaffino, della rappresentante di TIVE6 Nicole Biassoli e dell’assessore del Comune di Levanto Federica Lavaggi.

L’iniziativa è partita grazie al contributo devoluto all’associazione TIVE6 dalla Caritas diocesana della Spezia, insieme al Rotary club, finalizzato appunto alla donazione di un’apparecchiatura a protezione del borgo levantese. Di straordinaria importanza sarà il ruolo della società di mutuo soccorso Croce Verde di Levanto, che si farà carico della manutenzione ordinaria e straordinaria del dispostivio per far sì che sia sempre fruibile. Nelle prossime settimane, per i volontari del paese che ne faranno richiesta, sarà organizzato un corso di primo soccorso per favorirne la conoscenza e l’utilizzo.

