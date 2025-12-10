COMMENTA
CONDIVIDI
Cronaca

Investito dall’ambulanza, il 12enne ancora in prognosi riservata. Domani la veglia in piazza Martinez

Investito dall’ambulanza, il 12enne ancora in prognosi riservata. Domani la veglia in piazza Martinez

bambino investito via archimede

Genova. Restano gravi le condizioni del bambino di 12 anni investito ieri mattina da una ambulanza mentre attraversava la strada per raggiungere la sua scuola in via Archimede, a San Fruttuoso. Il giovane Matteo, questo il suo nome, è ancora “ricoverato in terapia intensiva in prognosi riservata – si legge nella nota stampa emessa questa sera dal Gaslini – nella sua gravità è emodinamicamente stabile”.

Un quadro clinico, quindi, che resta serio. L’incidente è stato, infatti, molto violento: l’ambulanza, giungendo in velocità e a sirene spiegate, ha travolto il piccolo, scaraventandolo sull’asfalto per una ventina di metri. Nell’urto, il giovane studente ha riportato traumi e fratture agli arti inferiori e un forte trauma cranico: il team medico del Gaslini in queste ore sta vagliando la possibilità di uno o più interventi chirurgici.

» leggi tutto su www.genova24.it