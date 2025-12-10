La campagna contro le truffe fa tappa a Pitelli

La Pro Loco di Pitelli ha ospitato, nella sede di Via Biancamano 246, il nuovo incontro della campagna informativa contro le truffe agli anziani, promossa dall’assessorato alla sicurezza del Comune della Spezia. La riunione è stata introdotta dall’assessore Giulio Guerri ed ha visto l’intervento di alcuni operatori della Polizia Locale, che hanno dialogato con i cittadini presenti, illustrando i tipi di truffe da cui stare in guardia e i comportamenti di prevenzione e autoprotezione da seguire. All’incontro, in rappresentanza del direttivo della Pro Loco, ha partecipato Linda Secoli. “L’obiettivo del progetto – ha spiegato l’assessore Guerri – è costruire una rete di fiducia e protezione, in cui gli anziani non sono lasciati soli. La prevenzione passa dalla conoscenza, ma anche dalla vicinanza umana, perché comunità significa prendersi cura gli uni degli altri”.

Fra i temi trattati, le truffe fatte per la strada, quelle orchestrate da soggetti che si presentano alla porta, quelle fatte telefonicamente da individui che si spacciano per membri delle forze dell’ordine, quelle legate alle forniture e quelle che passano attraverso e-mail e messaggi social, che puntano a rubare dati personali. Fra ld raccomandazioni principali, molto importante è quella di prendere sempre tempo, non aderire mai a richieste o offerte di denaro, non fare entrare in casa gli estranei che si presentano alla porta, fare le opportune verifiche anche quando questi si presentino come tecnici o agenti, avvisare subito i familiari e il 112 non appena si verifichino situazioni sospette.

