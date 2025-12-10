Landini femminile sicura contro Buggianese, cade la Progetto Golfo sul parquet di Ciriè

La Landini Femminile batte, di netto, la Nico Ponte Buggianese e la tiene a distanza nel girone tosco-ligure e umbro-marchigiano della Serie B. Per l’occasione il tandem tecnico Andrea Cabani-Enrico Ferretti ha schierato al Palabiaggini di Lerici Demi R. 2, Tronfi 24, Demi G. 0, Cacopardo 2, Leovino 0, Oueslati 4, Saloni 7, Candelori 10, De Santis 2, Gioan 9, Mangano 0.

“Vittoria e bel gioco condiviso seppur sprazzi– ha detto alla fine Ferretti – per cui le ragazze ci hanno fatto per l’immacolata proprio un bel regalo. Sono state brave dapprima a partire forte e poi a contenere il ritorno delle avversarie. Molto interessanti alcune letture frutto del lavoro settimanale”. Gli altri risultati della decima giornata: Basketball Academy Firenze-Valdarno S. Giovanni V. 75-54, Febo Civitanova Marche-Pallacanestro Perugia 66-78, Golfo Piombino-Umbertide B 74-71, Le Mura Spring Lucca-Costone Siena 61-47 e Prato-Basket Pontedera 56-63. La classifica: Basketball Academy Fi punti 20; Le Mura Spring Lu 18; Pallacanestro Perugia 16; Pink Ge 14; Pielle Li, Costone Si, Feba Civitanova Marche e Golfo Piombino 10; Landini Lerici e Valdarno S. Giovanni 8; Nico P. Buggianese, Prato, Basket Pontedera e Umbertide B 4.

