Maratona Telethon: la Spezia risponde “presente” nella lotta alle malattie generiche rare

La Spezia risponde “presente” all’appello per sostenere la ricerca e la “Maratona Telethon”, che si terrà dal 14 al 21 dicembre, con eventi e solidarietà per la ricerca sulle malattie rare. Saranno coinvolte quindici piazze a sostegno nella vendita dei prodotti a sostegno della raccolta fondi. L’iniziativa nazionale di raccolta fondi a favore della ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare, organizzata dalla Fondazione Telethon con il supporto delle realtà locali e dei volontari, è stata presentata questa mattina a Palazzo civico. L’appuntamento, ormai tradizionale nel periodo prenatalizio, animerà il centro città con eventi, musica e momenti di solidarietà. “La Maratona Telethon è un’iniziativa che deve unire la nostra comunità attorno ai valori della solidarietà e della speranza. Ogni gesto e ogni contributo sono fondamentali per dare un futuro a tanti bambini e alle loro famiglie. Grazie a manifestazioni come questa, riusciamo a essere concretamente vicini a chi ha più bisogno. Ringrazio la Fondazione Telethon per impegnarsi per il prossimo ed essere presente nel territorio”, ha detto il sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini. Mara Biso, figura centrale di Telethon La Spezia, ha nominato tutte le associazioni che hanno contribuito e ha fatto un ringraziamento particolare alla Marina militare e all’associazione nazionale Carabinieri. “Da quindici anni prendiamo parte a queste attività. E parlarne, raccontare cosa facciamo e come ci impegniamo è per me una grande emozione”.