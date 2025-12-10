Maratona Telethon: la Spezia risponde “presente” nella lotta alle malattie generiche rare

La Spezia risponde “presente” all’appello per sostenere la ricerca e la “Maratona Telethon”, che si terrà dal 14 al 21 dicembre, con eventi e solidarietà per la ricerca sulle malattie rare. Saranno coinvolte quindici piazze a sostegno nella vendita dei prodotti a sostegno della raccolta fondi. ​L’iniziativa nazionale di raccolta fondi a favore della ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare, organizzata dalla Fondazione Telethon con il supporto delle realtà locali e dei volontari, è stata presentata questa mattina a Palazzo civico. L’appuntamento, ormai tradizionale nel periodo prenatalizio, animerà il centro città con eventi, musica e momenti di solidarietà. “La Maratona Telethon è un’iniziativa che deve unire la nostra comunità attorno ai valori della solidarietà e della speranza. Ogni gesto e ogni contributo sono fondamentali per dare un futuro a tanti bambini e alle loro famiglie. Grazie a manifestazioni come questa, riusciamo a essere concretamente vicini a chi ha più bisogno. Ringrazio la Fondazione Telethon per impegnarsi per il prossimo ed essere presente nel territorio”, ha detto il sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini. ​Mara Biso, figura centrale di Telethon La Spezia, ha nominato tutte le associazioni che hanno contribuito e ha fatto un ringraziamento particolare alla Marina militare e all’associazione nazionale Carabinieri. “Da quindici anni prendiamo parte a queste attività. E parlarne, raccontare cosa facciamo e come ci impegniamo è per me una grande emozione”.

