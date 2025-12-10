Meteo, giornata nuvolosa e qualche goccia di pioggia sulla Liguria

Liguria. Correnti umide e miti nei bassi strati favoriscono lo sviluppo di nuvolosità bassa serrata sulla nostra regione, con possibili pioviggini o piogge intermittenti sui versanti marittimi. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Cielo e Fenomeni: deboli piovaschi andranno ad interessare il settore centrale nel corso della nottata e della prima mattinata , specie nei tratti di costa. Nuvolosità sparsa sul resto della regione con basse probabilità di pioggia. Nel corso del pomeriggio decentramento dei fenomeni a Ponente con pioviggini o deboli piogge tra Savonese Orientale e Golfo Paradiso. Qualche schiarita tra Bormida Occidentale e Alpi Liguri.

