Meteo: umidità e possibili deboli piogge in Liguria

Liguria. Correnti umide e miti nei bassi strati favoriscono lo sviluppo di nuvolosità bassa serrata in Liguria, con possibili pioviggini o piogge intermittenti sui versanti marittimi, ecco le previsioni meteo del Limet, associazione ligure di meteorologia:

Deboli piovaschi andranno a interessare il settore centrale nel corso della nottata e della prima mattinata , specie nei tratti di costa. Nuvolosità sparsa sul resto della regione con basse probabilità di pioggia. Nel corso del pomeriggio decentramento dei fenomeni a Ponente con pioviggini o deboli piogge tra savonese Oorientale e Golfo Paradiso. Qualche schiarita tra Bormida Occidentale e Alpi Liguri.

