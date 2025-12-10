Mondini: “L’accentramento così marcato del potere su Genova rischia di polverizzare le specificità degli altri territori”

Luciano Mondini, consigliere comunale a Santo Stefano Magra, interviene in seguito all’approvazione, avvenuta ieri, di una sua mozione sulla riforma del servizio sanitario ligure (approvata oggi in Consiglio regionale). “Durante l’intervento introduttivo ho descritto i motivi della mia contrarietà al Ddl 85/25, elaborato in fretta e furia senza confrontarsi con i territori, con le Conferenze dei sindaci, con gli operatori sanitari e sociosanitari e con il Terzo settore – dichiara in una nota il consigliere di opposizione, esponente di Italia viva -. L’accentramento così marcato del potere gestionale, finanziario, decisionale e di investimento in capo a Genova, rischia di polverizzare le specificità di tutti gli altri territori e di impoverirli, specie in zone periferiche come la nostra. La riforma è amministrativa ma non tiene conto degli aspetti peculiari del singolo territorio. Un esempio sono le Case di comunità, che nella nostra provincia sono ancora al palo, per carenza di personale, mentre nella vicina Toscana, presa come riferimento dal Ddl 85/25, prima dell’accorpamento erano già attive e operative. Inoltre il rischio che si riducano i fondi alla periferia potrebbe significare ridurre le assunzioni e soprattutto ridurre gli investimenti e i necessari aggiornamenti, impoverendo una offerta sanitaria che mai come oggi si basa sulla costante e continua innovazione. Ultimo ma non meno importante è l’aspetto politico; togliere voce alla Conferenza dei sindaci, i quali dovranno eleggere in rappresentanza i sindaci dei comuni più popolati (La Spezia e Sarzana), rischia di togliere la possibilità di manifestare i bisogni reali della periferia e dei piccoli comuni”.

Il consigliere aggiunge infine che “il sindaco ha espresso inoltre l’auspicio che la trasmissione di questa mozione alla giunta regionale e al presidente Bucci potesse bloccare anche solo temporaneamente l’approvazione del Ddl 85/2025, in modo da avere il tempo necessario per condividerne e ridiscuterne il contenuto, così come è avvenuto nelle altre regioni, dove l’iter preliminare all’approvazione è durato addirittura anni e non qualche giorno”.

