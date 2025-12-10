Politiche giovanili, a Tursi la due giorni dedicata al laboratorio Anci dedicato alla valutazione di impatto generazionale dei DUP

Genova. Si è concluderà oggi la due giorni organizzata da ANCI, con la collaborazione scientifica della Fondazione per la Ricerca Economica e Sociale (RiES), che ha portato a Palazzo Tursi, nel Salone di Rappresentanza, il laboratorio dedicato alla Valutazione di Impatto Generazionale dei DUP – Documenti unici di programmazione dei Comuni, che ha visto una nutrita partecipazione di addetti ai lavori e amministratori locali, tra i quali la consigliera delegata per le Politiche giovanili del Comune di Genova Francesca Ghio, che ieri ha portato i saluti della sindaca Silvia Salis, in apertura di lavori.

L’appuntamento genovese è inserito in una sperimentazione di laboratori pratici che ANCI sta realizzando su tutto il territorio nazionale, per accompagnare l’applicazione della VIG da parte dei Comuni. Il ciclo di laboratori fa seguito alla recente pubblicazione delle Linee guida sulla VIG dei DUP comunali – una vera e propria “cassetta degli attrezzi” – realizzate con la direzione scientifica del prof. Luciano Monti, alla guida del gruppo di lavoro ANCI Politiche giovanili e degli esperti della Fondazione RiES. «La Valutazione di impatto generazionale – spiega la consigliera delegata alle Politiche giovanili Ghio – se applicata alla programmazione delle amministrazioni locali, è sì uno strumento e un metodo di analisi, ma è soprattutto un cambio di paradigma che consente di vedere le politiche delle pubbliche amministrazioni con gli occhi delle generazioni più giovani, attraverso il loro coinvolgimento dal basso nella coprogettazione delle strategie di sviluppo. In questo modo, coinvolgendo i giovani in prima persona, le amministrazioni potranno studiare politiche e interventi che possano favorire la coesione sociale e rendere più appetibile la permanenza sul territorio, incidendo così anche sullo spopolamento della popolazione più giovane. Un paradigma, questo, che, come amministrazione, intendiamo portare avanti». I laboratori rappresentano un’evoluzione significativa: dalla fase teorica a quella operativa e formativa. Un approdo essenziale nel metodo adottato da ANCI a supporto dei Comuni italiani, con l’obiettivo di offrire momenti di formazione, confronto e sperimentazione rivolti ad amministratori locali, dirigenti e dipendenti comunali, per accompagnarli nel processo di integrazione effettiva della VIG all’interno dei documenti di programmazione locale. Una Pubblica Amministrazione capace di valutare ex ante le proprie decisioni in termini di impatto sulle giovani generazioni.

» leggi tutto su www.genova24.it