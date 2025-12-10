Quando il territorio si fa scuola: incontro con la Polizia Postale al Redemptoris Mater di Albenga

Albenga. Nella giornata di venerdì 28 novembre gli studenti delle scuole secondaria di 1° e 2° grado del Centro Scolastico Redemptoris Mater di Albenga, hanno avuto l’opportunità di partecipare ad un incontro formativo con la Polizia Postale.

L’evento, organizzato nell’ambito dell’educazione alla legalità con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani sulle tematiche legate alla sicurezza online, ha coinvolto un ampio numero di ragazzi e ragazze desiderosi di apprendere e confrontarsi su questi temi più che mai attuali.

» leggi tutto su www.ivg.it