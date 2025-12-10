Rapallo: fogne, accertamenti e regolarizzazione; c’è un progetto esecutivo

Rete fognaria rapallese. Un progetto esecutivo per verificare l’esistenza di scarichi abusivi, commistioni tra acque bianche e nere. Un progetto che era iniziato con la giunta Costa e allora seguito dall’ingegnere Luigi Reggioni. Ora la giunta ha approvato il nuovo progetto e stanziato lasomma di 189.792 euro. Fermo restando che la gestione delle fogne spetta ad Iren ed al Comune solo quella delle acque bianche.

L’assessore Filippo Lasinio ha spiegatoio all’Ansa: “”Questo progetto,frutto del lavoro rigoroso del nostro Ufficio Tecnico, rappresenta un passo avanti significativo nella cura delle nostre infrastrutture idriche. I quasi 190 mila euro di investimento, coperti da avanzo vincolato per la depurazione, dimostrano la nostra attenzione nel destinare risorse specifiche a opere essenziali. Intervenire sulle reti fognarie significa prevenire problematiche future e garantire una gestione del ciclo idrico integrato più moderna e responsabile”.

