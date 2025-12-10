Rapallo: le società partecipate del Comune all’esame della Commissione

Giovedì 11 dicembre alle ore 12:30 è convocata nell’aula consigliare del Comune di Rapallo, in seduta pubblica, la Commissione permanente “Affari generali” presieduta da Gaia Mainieri e di cui fanno parte i consiglieri: Francesco Angiolani, Gerolamo Giudice, Vittorio Pellerano e Andrea Rizzi. La commissione esaminerà lo stato delle società partecipate al 31 dicembre 2024 e la ricognizione annuale dei servizi pubblici di rilevanza economica. Argomenti che verranno poi inseriti nell’ordine del giorno del Consiglio comunale.

