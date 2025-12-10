Rapallo: oggi puoi donare un sorriso a tanti bambini

Da Monica Debé

Oggi pomeriggio mercoledì 10 dicembre dalle 15.30 alle 19 vi aspettiamo presso il Bar Pasticceria La Riviera Via della Libertà 22 – Rapallo, per regalare un sorriso ai tanti bambini assistiti dal Centro di Aiuto alla Vita di Rapallo e S. Margherita Ligure. Potete portarci giocattoli nuovi e usati, abitini per bambini nuovi e usati, alimenti per l’infanzia, materiale per scuola e libri per bimbi

Grazie a tutti! Un particolare ringraziamento al Bar Pasticceria La Riviera che anche quest’anno ospita questa iniziativa.

» leggi tutto su www.levantenews.it