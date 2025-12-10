Riforma sanità, caos in Consiglio regionale: i lavoratori chiedono un incontro, ma la seduta prosegue

Liguria. Caos totale in consiglio regionale, dove si vota la riforma della sanità varata dalla giunta Bucci. Una delegazione dei sindacati, dopo il presidio contro il provvedimento lanciato da Cgil, Cisl e Uil, è entrata in aula e ha chiesto a gran voce di sospendere la seduta per un’audizione coi capigruppo. Il presidente Stefano Balleari ha detto no più volte e ha deciso di andare avanti coi lavori. Così è scoppiata la bagarre. “Vergogna, vergogna”, i cori partiti dagli spalti, dove si sono viste bandiere della Cgil ma anche qualche simbolo della Uil.

I consiglieri dell’opposizione, fallito il tentativo di ottenere lo stop della seduta, sono usciti dall’aula per protesta e hanno raggiunto i lavoratori. Non sono mancati momenti di tensione tra il vicepresidente del Consiglio Roberto Arboscello e alcuni componenti della giunta con accuse incrociate di fascismo. Poi, nonostante le urla di protesta e i banchi della minoranza rimasti vuoti, è andata avanti la votazione degli emendamenti e dei singoli articoli.

