‘Santa’: a San Siro “La fabbrica dei biscotti” e l’albero addobbato

Da Franco Borlenghi, “Santa Magazine” (Testo e foto)

È bello vedere la già di per sé stessa bella e caratteristica piazza San Siro, viva, colorata ed allegra, come questo pomeriggio.

Decine e decine di bimbi, alcuni vestiti da verdi Elfi e famiglie, hanno gioiosamente partecipato all’evento “La Fabbrica dei Biscotti”, organizzato dal Comitato San Siro, guidato dal presidente, Natale Valle, con la collaborazione del gruppo di famiglie “La Brigata di Santa”. A loro, va anche abbinato l’importante supporto “logistico” di Croce Rossa sammargheritese e Protezione civile, Gruppo Vab, per non dimenticare l’apporto morale del “padrone di casa”, don Valerio Traverso.

» leggi tutto su www.levantenews.it