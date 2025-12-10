Sarzana: riaperto il guado sul Calcandola all’altezza della bocciofila

Da stamattina è nuovamente aperto e pienamente praticabile il guado all’altezza della Bocciofila sul torrente Calcandola a Sarzana. Il passaggio era stato chiuso per consentire i lavori necessari a garantirne la fruibilità durante il cantiere del nuovo ponte carrabile, della durata prevista di circa 18 mesi. Nei primi giorni di dicembre, però, le forti piogge avevano provocato uno spostamento del materiale di sottofondo, causando il crollo del guado. La ditta già presente in cantiere, Steelconcrete di Verona, con il supporto degli uffici tecnici è intervenuta immediatamente, avviando un’opera di ripristino rapida, completata in meno di una settimana grazie a un intervento massiccio di ricomposizione dell’attraversamento e alla posa dei materiali necessari. Il guado – si legge ancora in una nota del Comune – viene quindi restituito oggi alla cittadinanza, in anticipo rispetto ai tempi previsti dalla recente ordinanza, pienamente fruibile e in condizioni di sicurezza. Proseguono ora le lavorazioni per il nuovo ponte carrabile, opera che rientra nel più ampio piano di interventi infrastrutturali del quartiere.

