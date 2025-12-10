Savona, il terzo gol in campionato di Turone non basta: “Dobbiamo sempre rincorrere, per stare in alto ci vuole di più”

Terzo gol in questo campionato per Nicolò Turone. Il centrocampista classe 2006 è una delle note più liete della stagione del Savona. Il giocatore ha commentato il pari 2-2 contro il Finale, l’ultima partita di mister Lele Cola e con in campo Zunino.

Come ha commentato Amicone, Turone nota come gli errori dei biancoblù siano sempre gli stessi: “Caschiamo in episodi che come sempre ci penalizzano. Prendiamo gol per delle disattenzioni, rimettiamo in piedi la partita e poi ripassiamo in svantaggio. Dobbiamo sempre rincorrere, ma spesso bisogna accontentarsi di un pareggio perché non si riesce a raggiungere la vittoria”.

