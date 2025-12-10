Si presenta al presidio mobile della Locale coperta di lividi: “Aiutatemi, mio marito mi ha aggredita”

Genova. Si è presentata al presidio della polizia locale a Sampierdarena con il viso gonfio e coperto di lividi e ha chiesto aiuto, per sé e per le figlie, alla mercé di un marito violento e abusante.

È successo sabato sera, e gli agenti impegnati in piazza Vittorio Veneto si sono subito attivati per aiutare la donna a uscire dall’incubo. Lei ha raccontato infatti di essere stata aggredita dal marito, in casa, e di essere riuscita a scappare nonostante le botte. Subito sono scattati i controlli e nell’abitazione sono state trovate tracce di sangue su pareti e mobili.

» leggi tutto su www.genova24.it