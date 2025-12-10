Sicurezza, resta vietata la sosta sul viadotto di Sturla: in arrivo la manutenzione strutturale. Finocchio: “Fare in fretta”

Genova. La sicurezza delle circa 620 infrastrutture sopraelevate nel Comune di Genova è diventato tema cruciale nel dibattito pubblico cittadino. Come è noto entro il 30 giugno dovranno essere completate tutte le ispezioni a ponti e viadotti – come imposto dalla normativa nazionale – e tra i tanti cantieri in corso a Genova, il rischio è quello dell’effetto imbuto.

“Una scadenza che rischia di tradursi in limitazioni al traffico, riduzione di carichi o chiusure parziali e totali di alcuni viadotti, se non saremo in grado di intervenire per tempo”, sottolinea in una nota stampa la consigliera comunale del Partito Democratico Serena Finocchio, che in queste settimana ha portato il tema in Sala rossa con una interrogazione che prendeva come caso scuola il viadotto di corso Europa che attravera la valle dello Sturla, fondamentale nodo viario dell’omonimo quartiere.

» leggi tutto su www.genova24.it