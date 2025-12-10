Tassa sui passeggeri delle navi, Cavo (Noi Moderati): “Salis ascolti gli appelli a fermarsi”

Genova. “Da più parti arriva l’appello alla giunta a fermarsi, la sindaca Salis invece accelera. La nuova tassa sugli imbarchi raccoglie sempre più voci contrarie. A maggior ragione alla luce di tutte queste prese di posizione, auspico che domani possa essere discusso l’ordine del giorno straordinario con cui il nostro gruppo chiede di sospendere l’applicazione di questa tassa”. Così Ilaria Cavo, deputata ligure, presidente del Consiglio nazionale di Noi Moderati e capogruppo di Noi Moderati-Orgoglio Genova in consiglio comunale.

“Anche oggi in commissione sono stati ribaditi i timori della comunità portuale, dei rappresentanti di quella Blue Economy che è la base su cui si fonda la ricchezza di Genova e che già si era espressa con chiarezza anche attraverso i massimi esponenti dell’Autorità di Sistema Portuale – ricorda Cavo -. Pure i cittadini, con Assoutenti, invitano il Comune a non applicare un nuovo balzello, peraltro ultimo di una serie di aumenti con cui Silvia Salis ha tartassato i contribuenti fin dal suo insediamento, senza neppure ascoltare la loro voce”.

