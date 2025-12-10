Tutto pronto per l’accensione della grande stella della solidarietà tra le generazioni

Appuntamento il 13 dicembre. Tra le novità di quest’anno un’esibizione dei paracadutisti in Piazza Europa, più Babbo Natale e i suoi elfi. La presentazione si è tenuta questa mattina in Comune alla Spezia. Si tratta di un appuntamento ormai tradizionale, organizzato dalla Fondazione Villaggio Famiglia Onlus in collaborazione con il Comune della Spezia. L’iniziativa, giunta al suo decimo anniversario, si svolgerà tra il terminal crocieristico, Piazza Europa e lo spazio antistante Palazzo civico. L’evento prenderà il via alle 15 al Terminal Crocieristico, dove sarà proiettato un filmato che ripercorre la storia delle precedenti edizioni, accompagnato dall’esibizione dell’Orchestra di Fiati Città di Levante, diretta dal Maestro Andrea Bracco. All’evento saranno presenti il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini e le principali autorità civili, militari e religiose.

Si tratta della decima edizione: “Questo evento rappresenta un vero e proprio patto tra giovani e anziani e ci ricorda che la vita è un percorso nel quale persone di tutte le età devono avere pari dignità e speranza. Ringrazio tutti gli organizzatori per l’impegno e per accendere nuovamente una stella che illuminerà ancora di più il nostro Natale” precisa una nota del Comune. Alle 16 la manifestazione si sposterà in Piazza Europa per il suggestivo lancio dei paracadutisti dell’Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia – sezione Viareggio e Versilia, presieduta da Enzo Mulo. Il velivolo effettuerà alcuni passaggi sopra la piazza prima di salire in quota, mentre l’atterraggio dei paracadutisti è previsto alle 16.30, i quali porteranno la Bandiera della Solidarietà tra le generazioni e la Luce della Solidarietà, che saranno consegnate ai giovani della Pro Italia, società sportiva che celebra 135 anni di storia.

