Viene fermato dai carabinieri sull’Aurelia a bordo di un furgone rubato a Savona: denunciato

Finale Ligure. Durante una verifica alla circolazione stradale del giorno dell’Immacolata, a Finale Ligure, sulla via Aurelia, i Carabinieri della locale Stazione hanno fermato e sottoposto ad accertamento un furgone che, da un riscontro della Centrale Operativa della Compagnia di Albenga, è risultato essere stato rubato poco prima nella città di Savona.

Gli approfondimenti sul conto del conducente hanno permesso di appurare che si trattava di un uomo proveniente dal torinese già noto alle Forze dell’Ordine, sottoposto alla misura del foglio di via obbligatorio dal capoluogo di questa provincia.

