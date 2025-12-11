All’attrice Sara Bertelà e alla scrittrice Simonetta Ronco i Premi Ipazia 2025

Genova. L’attrice Sara Bertelà e la scrittrice Simonetta Ronco hanno ricevuto il Premio Ipazia rispettivamente per la Migliore Attrice – Premio alla Carriera e alla Nuova Drammaturgia, consegnato in conclusione del XXI Festival dell’Eccellenza al Femminile dalla direttrice Consuelo Barilari.

I premi, due gioielli creati appositamente dall’atelier di Sara Gismondi, nuovo partnership del Festival, sono stati consegnati nella Sala delle Donne di Palazzo Ducale dalla direttrice della Fondazione Ilaria Bonacossa, membro onorario della giuria unificata.

» leggi tutto su www.genova24.it