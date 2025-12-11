Asta delle Stelle: venti campioni “in campo” per sostenere la Gigi Ghirotti

Genova. Il Natale di Stelle nello Sport sarà, ancora una volta, all’insegna della solidarietà. Dopo i 63.000 donati alla Fondazione Gigi Ghirotti ETS in occasione del Charity Event all’Acquario di Genova in cui è stato premiato il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta, il progetto che promuove i valori dello sport è già pronto a ripartire con una speciale sessione natalizia dell’Asta benefica.

Sulla piattaforma www.memorabid.com/stellenellosport scendono in campo straordinari campioni dello sport italiano e mondiale. Uno straordinario gioco di squadra grazie alla partecipazione di Gruppi Militari, Federazioni e Società sportive. Sostenitori preziosi per l’attività di assistenza socio-sanitaria di persone con malattie inguaribili che necessitano di cure palliative (ogni anno più di 3000 a domicilio e presso due Hospice a Genova).

