Fezzanese perde nel recupero, Ponte: “Millesimo squadra fortissima, siamo in un periodo delicato”

Continua il periodo difficile della Fezzanese. Sulla carta la squadra da battere di questo campionato, la formazione allenata da Giulio Ponte ha vinto solo due delle ultime sette partite. Domenica è arrivata la seconda sconfitta consecutiva, contro il Millesimo di Fabio Macchia. I giallorossi gongolano per un campionato strepitoso, i levantini invece devono rimettersi in sesto. Proprio il tecnico della Fezzanese ha commentato la gara nel post partita.

“Siamo in un periodo un po’ delicato per noi – afferma Ponte -, eravamo preparati molto bene e i ragazzi hanno dato tutto. Con qualche assenza e qualche acciacco, stavamo comunque realizzando un piccolo grande capolavoro contro una squadra fortissima come il Millesimo, che sappiamo essere molto ostica in casa per tanti motivi. Alla fine è andata così, all’ultimo minuto, ma accettiamo e andiamo avanti. Devo ammettere che abbiamo fatto una grande gara di squadra e di spirito, e il Millesimo ha fatto la sua, con grande personalità. Sapevamo che sarebbe stato così, e secondo me il risultato giusto sarebbe stato il pareggio, ma questo è il calcio, va bene così”.

