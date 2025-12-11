“Forza Matteo”, la città si stringe attorno al bambino investito davanti a scuola: folla alla veglia di preghiera

Genova. Mentre si aspettano notizie dal Gaslini, Genova resta con il fiato sospeso per il piccolo Matteo, il 12enne investito martedì mattina davanti alla sua scuola in via Archimede mentre attraversava la strada, travolto da un’ambulanza in emergenza. E mentre il piccolo continua la sua battaglia, la comunità si stringe intorno alla famiglia e agli amici, oggi riunitisi in preghiera per una veglia organizzata presso la chiesa di piazza Martinez, a San Fruttuoso.

Nei minuti precedenti, una lunga fila di persone ha preso posto riempiendo completamente il grande edificio religioso. Compagni, amici, conoscenti o semplicemente concittadini. Davanti all’altare, nello schermo luminoso, la grande scritta “Forza Matteo”, composta e disegnata dai suoi compagni che da due giorni vedono il banco del loro compagno di classe vuoto e silenzioso.

» leggi tutto su www.genova24.it