Gestione parcheggi Savona a Tpl, installati i nuovi parcometri: operativi dal 12 dicembre

Savona. È terminata l’installazione dei nuovi parcometri a Savona, che saranno operativi da venerdì 12 dicembre 2025 a seguito dei necessari lavori legati al passaggio dal precedente gestore al nuovo, con la sostituzione delle vecchie apparecchiature e la messa in esercizio dei nuovi sistemi.

In una prima fase i pagamenti saranno consentiti esclusivamente in monete, in attesa dell’abilitazione pos da parte del nuovo gestore bancario. Consequenzialmente le modalità di pagamento saranno integrate con il sistema Easypark.

» leggi tutto su www.ivg.it