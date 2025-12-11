COMMENTA
Il 12 dicembre sciopero generale della Cgil contro la Legge di bilancio: le categorie coinvolte e gli orari

Liguria. Venerdì 12 dicembre si terrà lo sciopero generale proclamato dalla Cgil “contro una legge di bilancio ingiusta”. In Liguria si terrà una manifestazione regionale nella quale confluiranno i manifestanti da tutte le province. L’appuntamento è fissato per le 9 davanti alla Stazione Marittima da dove muoverà il corteo verso la sede della Prefettura di Genova.

“Le richieste della Cgil sono chiare: aumentare salari e pensioni, fermare l’innalzamento dell’età pensionabile, dire no al riarmo e investire su sanità e istruzione, contrastare la precarietà, vere politiche industriali e del terziario, una riforma fiscale equa e progressiva”.

