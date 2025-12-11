Il 2026 di Manfredi prende forma: il pilota spezzino firma il primo accordo stagionale

Per Kevin Manfredi la stagione 2025 ha rappresentato un punto di svolta. Un anno di crescita tecnica e sportiva, costruito gara dopo gara insieme a una squadra che gli ha permesso di esprimere al meglio il suo potenziale. Il culmine è arrivato il 21 settembre, quando sul circuito del Paul Ricard Manfredi e la struttura guidata da Julien Diguet hanno conquistato un prestigioso secondo posto nella categoria Superstock alla 24 Ore del Bol d’Or, risultato decisivo per ottenere il titolo di vicecampioni del Mondo 2025. Un percorso fatto di fiducia, ascolto, responsabilità e continuità, nel quale Manfredi si è ritagliato un ruolo sempre più centrale, contribuendo stabilmente ai risultati del team e firmando prestazioni di alto livello anche a Le Mans e Suzuka. È alla luce di quanto costruito insieme che il pilota Spezzino ha scelto di proseguire il cammino intrapreso: nel 2026 Kevin Manfredi continuerà a correre con Honda France e il Team RAC41 DAFY Honda.

“Questa stagione è stata quasi perfetta – dice Manfredi -. Honda France e RAC41 mi hanno messo nelle condizioni di lavorare al 100% in ogni gara: siamo saliti insieme sul podio a Le Mans e al Bol d’Or, e abbiamo sfiorato il podio anche alla 8 Ore di Suzuka. A fine campionato avevo diverse opzioni aperte, anche in EWC, ma il cuore e la continuità hanno pesato nella mia scelta. Julien mi ha dato fiducia, affidandomi compiti difficili e importanti, e credo di averlo ripagato con velocità e costanza, senza commettere errori. Per questo ho deciso che anche nel 2026 vestirò gli stessi colori, con l’obiettivo di puntare insieme ancora più in alto”. Manfredi tornerà in pista a febbraio per i test invernali, il primo passo verso la nuova stagione del Campionato Endurance, che scatterà ad aprile con la storica 24 Ore di Le Mans. Kevin ringrazia tutti gli sponsor e partner tecnici della stagione 2025 e 2026.

