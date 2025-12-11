La magia di “Pelle d’Asino” a Sesta Godano. Il Natale si racconta a teatro

Una serata di fiaba attende Sesta Godano: la compagnia teatrale Katalyst di Firenze arriva in paese venerdì 12 dicembre con la sua versione di “Pelle d’Asino”, pronta a trasformare la sala parrocchiale di Piazza Marconi in un piccolo mondo incantato. Lo spettacolo inizierà alle 21 e l’ingresso sarà gratuito. L’evento fa parte del progetto ”Nuove Terre d’Inverno” promosso da Officine Papage insieme al Comune di Sesta Godano. Un gesto di vicinanza e di cura verso la comunità da condividere durante il periodo natalizio. L’iniziativa prosegue idealmente il Festival Nuove Terre, giunto nel 2025 alla sua tredicesima edizione e ormai punto di riferimento culturale per il territorio.

“Pelle d’Asino” : è una storia antica, resa celebre dalla versione di Charles Perrault, che narra il viaggio di una giovane donna capace di trasformare le prove della vitai in un cammino di autonomia , coraggio e rinascita. La messinscena di Katalyst restituisce questa fiaba con grande finezza contemporanea: un’attrice, una danzatrice, e un musicista elettronico intrecciano parola, movimento, suono, creando una narrazione poetica e immersiva adatta ad un pubblico di tutte le età. La delicatezza del racconto permette di affrontare con misura temi profondi che dialogano idealmente con l’impegno collettivo contro gli stereotipi e con la riflessione della Giornata del 25 Novembre, valorizzando un messaggio di rispetto, ascolto e dignità. In parallelo le scuole di Sesta Godano primaria e secondaria di primo grado – sono state coinvolte in tre incontri laboratoriali dedicati al tema “vedere il mondo con gli occhi degli Altri”.

