La Polisportiva del Finale dona un nuovo defibrillatore alla scuola primaria e dell’infanzia di Calvisio

La Polisportiva del Finale ha donato all’Istituto Comprensivo finalese, e in particolare alla Scuola Primaria e dell’Infanzia Julia Augusta, plesso di Calvisio, un nuovo defibrillatore.

Da anni Polisportiva del Finale è impegnata nella promozione dello sport sicuro e, anche per l’anno in corso ha avviato, in collaborazione con le scuole del territorio, il progetto “Sport a Scuola”. L’iniziativa ha come obiettivo principale quello di far conoscere ed incontrare agli alunni della Scuola Primaria e dell’infanzia, le attività sportive della Polisportiva, offrendo loro un’opportunità di orientamento allo sport.

