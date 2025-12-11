Grande partecipazione ed entusiasmo ieri sera in occasione dell’evento “End of the Season 2025”, appuntamento con cui Laghezza Racing, società spezzina sportivo-dilettantistica dedita alla crescita e alla gestione della carriera di giovani piloti nel motorsport, ha celebrato la conclusione della stagione insieme a collaboratori, sponsor, partner e stakeholder.

La serata è stata moderata dal general manager della società Antonio Tamburrano che ha condiviso il palco con il pilota di punta Alex Laghezza e il presidente Alessandro Laghezza, ideatore e anima del team. Insieme hanno ripercorso i momenti più significativi del 2025, un anno intenso, ricco di sfide, investimenti e risultati.

Tanti gli ospiti che sono intervenuti sul palco: l’assessore Patrizia Saccone, in rappresentanza del Comune della Spezia; il nuovo pilota della Laghezza Racing Thomas Ometto; gli studenti dell’Istituto Cappellini-Sauro che, in collaborazione con Sinis e Tele Liguria Sud, hanno intervistato Alex Laghezza; e ancora la famiglia Bellarosa di Wolf Racing Cars, prestigiosa casa automobilistica italiana con cui quest’anno il giovane pilota ha svolto test e partecipato a un contest nel settore delle competizioni Sport Prototipi, dimostrando le sue qualità anche in auto. In rappresentanza degli sponsor è salito sul palco Gianluca Galleni, ad di DTF Srl.

Da Laghezza Racing un grande ringraziamento a tutti gli sponsor: Laghezza Spa, DSV, DTF S.r.l., Toscana Trucks, GESTA Fornitori d’Eccellenza, LA LINCE Istituto di Vigilanza, HOWDEN, NOVASS, LA VENETA, De Benedetti, Good Job, ENILIVE Station, PASSERINI Servizi Finanziari, DAF D Truck, Brotini Spa, Società Edilizia Tirrena, Studio Lavaggi, GMN, Fluid Global Solutions, 105 Investimenti Srl, VG Group Consulting Srl, Truck Italia, R.I.C.E.L.

L’articolo Laghezza Racing, celebrato il finale di un intenso 2025 proviene da Città della Spezia.

