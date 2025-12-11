Liguria a Bruxelles riceve bandiera d’oro quale “Miglior Regione Europea dello Sport 2025”

L’assessore allo Sport della Regione Liguria Simona Ferro ha ritirato nella Sala Alcide De Gasperi del Parlamento Europeo la bandiera d’oro assegnata alla Liguria quale “Miglior Regione Europea dello Sport 2025”. Il riconoscimento, assegnato dall’associazione internazionale ACES, ha premiato la regione tra quelle selezionate come “Regioni europee dello sport 2025 ”.

“È un grande onore . Questa bandiera riconosce l’impegno profuso nell’ultimo anno – dichiara in una nota l’assessore Ferro -: investimenti record da 11 milioni di euro per l’ammodernamento di palestre, campi e piscine, sostegni economici alle famiglie e ai giovani attraverso bandi come Dote Sport e Swim and Go, progetti dedicati ad anziani e persone con disabilità e molte altre azioni per promuovere lo sport. Nel 2026 continueremo la nostra attività con bandi, eventi, riqualificazioni e attività di promozione del territorio. Grazie al presidente Gian Francesco Lupattelli e ad ACES per questo importante riconoscimento”.

Nel corso della giornata, Ferro ha visitato anche la sede della Regione Liguria a Bruxelles. “Vogliamo rafforzare la presenza della Regione nelle sedi europee – dice ancora l’assessore -. Insieme al presidente Marco Bucci stiamo lavorando per tutelare le peculiarità del nostro territorio e indirizzare in modo sempre più efficace i fondi comunitari a sostegno dello sviluppo della Liguria”.

