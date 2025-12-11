Lutto per la scomparsa di Cristian “Red” Leverotti, apprezzato pizzaiolo e volontario

Lutto nel mondo della ristorazione e del volontariato per la scomparsa a cinquant’anni di Cristian Luca Leverotti. Per tutti il Red, era originario di Migliarina e aveva alle spalle una lunga carriera da pizzaiolo in diversi locali della provincia spezzina e di quella vicina apuana. Per anni attivo nel campo del volontariato con la Pubblica assistenza di Arcola che lo ricorda “con affetto per gli anni in cui ha indossato con impegno e spirito di servizio la nostra divisa”.

Lascia la moglie Donatella, compagna di una vita. I funerali si terranno sabato 13 dicembre alle 9 presso la Cattedrale di Cristo Re.

