Pietra Ligure presenta lo storico presepe monumentale della Confraternita di Santa Caterina

presepe pietra ligure

In occasione della festa patronale di San Nicolò, lo scorso 6 dicembre, si è rinnovata una delle tradizioni più care per la comunità di Pietra Ligure: l’inaugurazione dello storico Presepe monumentale della Confraternita di Santa Caterina Vergine e Martire allestito nella chiesa della Santissima Annunziata.

“Un’opera davvero bellissima, che quest’anno raggiunge i circa 70 metri quadrati di estensione, è un vero e proprio omaggio al nostro territorio di cui ne restituisce le peculiarità, l’identità e le radici con le “fasce” terrazzate, realizzate con la pietra proveniente dal Monte Subasio di Assisi, i filari di vite e gli orti che narrano la nostra antica vita contadina e, novità di quest’anno, l’incantevole infiorata” ha detto il sindaco Luigi De Vincenzi.

