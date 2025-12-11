Presepe vivente Equi in trasferta a Roma, la piccola Beatrice sarà Gesù Bambino. Il 26 treno storico con degustazione a bordo

Il Natale del Presepe vivente di Equi Terme si apre anche quest’anno con la partenza di una delegazione di figuranti per l’incontro con il papa Leone e la partecipazione al Presepe vivente di Roma, in programma sabato 13 dicembre alla Basilica papale di Santa Maria Maggiore, insieme a gruppi provenienti da tutta Italia. A rappresentare la tradizione lunigianese sarà una delegazione di 24 figuranti, tra cui la “Sacra Famiglia” dell’edizione 2025. Il bambinello sarà interpretato dalla piccola Beatrice, di appena undici mesi, che viaggerà nella capitale insieme ai genitori Chiara e Fabio. A guidare il gruppo sarà il presidente dell’Associazione Presepe Vivente Equi, Fabio Furia.

Il programma romano principierà all’alba, con l’ingresso e il raduno dei vari gruppi sul suolo del Vaticano; ci sarà poi l’udienza con papa Leone XIV nell’Aula delle Benedizioni (alle 7,30). La delegazione prenderà quindi parte al Giubileo dei presepi con il passaggio dalla Porta Santa, al corteo storico per le vie attorno alla Basilica e alla rappresentazione della Natività che chiuderà la giornata.

