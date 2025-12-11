Rifugio antiaereo Tommaseo: procede l’iter, potrebbe essere pronto a primavera

Il rifugio antiaereo Tommaseo nel quartiere del Torretto potrebbe vedere la luce a primavera. La gara d’appalto è in corso e questo pomeriggio, in commissione, è stata licenziata una pratica per il procedimento del progetto che vede il passaggio dal Demanio al Comune della Spezia. Nel corso della seduta di commissione sono state illustrate anche le parti che saranno oggetto di riqualificazione, a partire dall’illuminazione fino agli accertamenti strutturali: tutti i passaggi necessari per restituire alla comunità, entro la bella stagione, uno spazio che sarà dedicato alla divulgazione e alla storia.

L’assessore al Patrimonio Manuela Gagliardi ha ricordato che la procedura adottata per il rifugio del Torretto è la stessa già utilizzata in passato per l’acquisizione e la riqualificazione del rifugio antiaereo “Quintino Sella”, oggi già sistemato e aperto al pubblico. “In quel caso – ha spiegato – avevamo già concluso le pratiche e lo avevamo anche aperto, perché l’iter burocratico si era un po’ allungato”.

