Sciopero generale nazionale indetto dalla Cgil: venerdì disagi previsti in sanità, trasporti e istruzione

Domani, venerdì 12 dicembre, si terrà uno sciopero generale nazionale di 24 ore proclamato dalla Cgil, che coinvolgerà i dipendenti di enti pubblici, ministeri, Asl ed enti locali. L’astensione dal lavoro interesserà numerosi comparti, tra cui funzioni centrali e locali, istruzione e ricerca, il corpo nazionale dei Vigili del fuoco e, in modo specifico, il settore sanitario.

Nel corso della giornata sono previste manifestazioni e cortei per protestare contro la legge di bilancio attualmente in discussione in Parlamento. Secondo la Cgil, la normativa trascura settori fondamentali come sanità, istruzione, scuola, pensioni e politiche abitative, privilegiando le spese militari e le fasce più ricche della popolazione, senza contrastare adeguatamente l’evasione fiscale.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com