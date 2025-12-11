Scuola, sabato 13 dicembre la presentazione ufficiale della Rendicontazione Sociale dell’Istituto Albenga I

Albenga. Sabato 13 dicembre, alle ore 11.00, presso l’Auditorium San Carlo (Via Roma 70), si terrà la presentazione ufficiale della Rendicontazione Sociale dell’Istituto Albenga I relativa al triennio 2022/2025, alla presenza della Dirigente scolastica e delle Autorità comunali.

La Rendicontazione Sociale costituisce un momento significativo attraverso il quale la scuola restituisce alla comunità, in modo chiaro e trasparente, il lavoro svolto negli ultimi tre anni: attività realizzate, risultati raggiunti, progetti sviluppati, obiettivi perseguiti e ricadute sul territorio.

Un appuntamento che consente di conoscere da vicino il percorso educativo dell’Istituto e l’impegno quotidiano di docenti, studenti e personale scolastico.

