Suv si ribalta su una fiancata in Corso Cavour, servono i Vigili del fuoco per estrarre il conducente

Intervento dei Vigili del Fuoco mercoledì notte in Corso Cavour per un’auto che, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale, si è ribaltata su una fiancata mentre percorreva la via in direzione monte. I pompieri si sono adoperati per estrarre il conducente dall’abitacolo. Soccorso sul posto dai militi della Pubblica assistenza della Spezia, è risultato totalmente illeso.

I Vigili del Fuoco si sono adoperati successivamente per la messa in sicurezza dell’autovettura coinvolta nel sinistro, che è stata rimossa. La circolazione è tornata regolare poco dopo le 22.

