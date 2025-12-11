COMMENTA
Taekwondo, in archivio con successo la sedicesima Junior Cup

Quiliano. Grande successo per la 16ª edizione della Junior Cup, gara di combattimento che si è svolta il 6 e 7 dicembre al palazzetto dello sport di Quiliano, con l’organizzazione della società Olimpia Savona. L’evento ha visto la partecipazione di oltre 520 atleti da 59 società, in rappresentanza di 11 regioni: Liguria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Trentino Alto-Adige e Veneto.

Un contesto altamente competitivo che ha visto sfidarsi atleti di tutte le età, dalle categorie giovanili (dai 6 anni), fino ai seniores, vedendo la presenza in campo di molti atleti prossimi a disputare i prossimi campionati italiani under 21, in programma a Jesolo il 19 e 20 dicembre.

