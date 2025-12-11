Tivegna lancia il “Cammino dei presepi”, dieci allestimenti lungo un percorso da Pie’ di Costa al borgo

Tivegna, frazione del Comune di Follo, presenta alla comunità e ai visitatori il “Cammino dei Presepi”, una nuova iniziativa nata dall’impegno della Pro Loco Tivegna e dall’entusiasmo di numerosi abitanti che hanno scelto di collaborare per valorizzare la tradizione natalizia e la storia locale. “L’idea del progetto è nata quasi per caso: durante una pulizia nella sacrestia della chiesa, sono riaffiorate antiche statuine dell’Ottocento, rimaste per anni nascoste – spiegano dalla Pro Loco, presieduta da Marco Mazzi -. Da questa scoperta è scaturita l’idea di realizzare un presepe per il periodo natalizio. Ma il progetto è cresciuto rapidamente: da un singolo presepe ne sono nati dieci, distribuiti lungo il percorso che dalla località Pie’ di Costa conduce fino al borgo di Tivegna”.

Questi il percorso e i presepi:

