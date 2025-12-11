Voto di scambio per favorire la lista Toti: chiesto il rinvio a giudizio per Matteo Cozzani e altri 16 imputati

Genova. La procura di Genova ha chiesto il rinvio a giudizio per 18 persone accusate di voto di scambio nel secondo filone della maxi inchiesta su corruzione e voto di scambio deflagrata il 7 maggio 2024.

Dopo i patteggiamenti per corruzione di Giovanni Toti, Aldo Spinelli, Paolo Signorini e quelli successivi degli imprenditori Alberto Amico, Francesco Moncada e Mauro Vianello nell’ambito del primo filone, il procuratore aggiunto Federico Manotti e il sostituto procuratore Luca Monteverde avevano chiuso le indagini per tutti gli altri. Dei 19 indagati solo uno ha chiesto la messa alla prova che dovrà essere ora validata dal giudice. E’ probabile che altri facciano la stessa scelta o chiedano comunque altri riti alternativi (patteggiamento o abbreviato) in sede di udienza preliminare, che non è ancora stata fissata ma si terrà presumibilmente a febbraio davanti al giudice Giorgio Morando.

