Ancora due giorni di meraviglie e novità per Pontremoli barocca pronta a tornare nel 2026

Sarà sabato 11 e domenica 12 aprile 2026 la nuova edizione di Pontremoli Barocca, la due giorni di aperture straordinarie e visite guidate per scoprire i palazzi, gli edifici religiosi e le dimore storiche, simbolo del cosiddetto “Secolo d’Oro dell’arte pontremolese”, in Lunigiana. L’evento, organizzato con sempre maggior riscontro dal 2022 da Sigeric – Servizi per il Turismo e Cooperativa di Comunità, è un’occasione unica, immersione privilegiata nelle bellezze dell’alta Toscana. Grazie all’iniziativa, si sta infatti scoprendo come Pontremoli sia, tra i suoi antichi ponti e le diverse fortificazioni medievali, una piccola capitale del Barocco, scrigno di fasti e capolavori artistici realizzati tra il XVII e il XVIII secolo, dopo l’annessione al Granducato di Toscana. Portoni, soffitti affrescati, quadrature, dipinti, sculture ed opere dalla spiccata teatralità, realizzati da grandi artisti provenienti dalla Pianura Padana e Toscana.

Con il sabato dedicato alle Ville nobili e la domenica dedicata a Chiese, Palazzi e tesori del centro città, l’edizione 2026 porterà con sé alcune splendide novità. Tra queste diversi eventi, un luogo interamente dedicato alla musica dell’epoca e l’inserimento in programma del Convento di San Francesco con il suo Erbario e la sua Biblioteca storica. Il Convento di San Francesco risale alla prima epoca francescana e si compone di Cappella e meravigliosa Biblioteca Antica, dal ricco patrimonio librario, con cinquecentine, incunaboli, strumenti di approfondimento del manufatto libro e testimonianze dalle tappe della storia della stampa. A questo, di recente, si è aggiunto inoltre il pregiato erbario settecentesco, l’Hortus Siccus della famiglia De Briganti-Cortesi, restaurato e digitalizzato nelle sue 64 carte manoscritte con legatura in pergamena e compagine cartacea, cartigli sulle specie, campioni essiccati della flora dell’alta Lunigiana.

