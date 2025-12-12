Andora, nasce il nuovo portale visitandora.it: informazioni per i turisti e aggiornamenti per i residenti

Andora. Andora è pronta a svelare il suo volto più dinamico e accogliente. In vista della stagione primaverile e estiva la cittadina della Riviera di Ponente lancia “Visit Andora”, un progetto di comunicazione e promozione fortemente voluto dagli albergatori andoresi che promette di rinnovare radicalmente il modo in cui i turisti vivranno e scopriranno il territorio. Le guide statiche finiscono in soffitta, il futuro è fresco, diretto ed emozionale.

“In un mercato turistico sempre più competitivo, è fondamentale scommettere sui canali digitali – spiegano gli albergatori andoresi che hanno presentato il progetto all’hotel Galleano come un regalo natalizio – “Visit Andora” nasce proprio per questo: trasformarsi in un “contenitore digitale performante” sempre aggiornato, capace di mettere in rete eventi, concerti, mostre e le innumerevoli bellezze del territorio, dalle spiagge al suo splendido entroterra”.

