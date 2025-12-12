Assessorato alla Sanità, Pd: “Bucci faccia chiarezza sul nome di Claudia Morich”

Genova. “Il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, deve fare chiarezza sulle indiscrezioni che vedono il nome della dottoressa Claudia Morich, circolare come possibile futura assessora regionale al bilancio. La diffusione di questo nome impone trasparenza immediata, soprattutto alla luce del bilancio regionale attualmente in fase di definizione e approvazione”.
Così il segretario del PD Liguria Davide Natale, il capogruppo del PD in Regione Armando Sanna e il segretario metropolitano Pd Genova Simone D’Angelo.