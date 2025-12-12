Calcio/ Samp, trasferta amara: il Palermo vince con il minimo scarto

La Sampdoria vive un’altra serata complicata in trasferta: al “Barbera” i blucerchiati cedono 1-0 al Palermo, che si impone grazie alla rete firmata da Le Douaron nel primo tempo. La formazione di Gregucci, scesa in campo con il 3-5-2, fatica a contenere la spinta rosanero e riesce a reagire solo a sprazzi nella ripresa.

L’avvio è tutto del Palermo. Al 6’ Augello pesca Pohjanpalo, che controlla bene al limite ma sfiora il palo. Due minuti più tardi Ghidotti respinge un’altra iniziativa di Augello e Segre calcia alto sulla ribattuta. I padroni di casa mantengono il controllo del gioco e al 22’ Palumbo prova il tiro a giro senza inquadrare lo specchio. Al 24’ è ancora Ghidotti a evitare il vantaggio opponendosi a Ranocchia. La pressione rosanero si concretizza al 29’, quando Le Douaron approfitta di una chiusura tardiva di Abildgaard e batte il portiere blucerchiato per l’1-0. La Sampdoria si fa vedere solo al 38’ con un colpo di testa di Coda su cross di Henderson, terminato di poco sul fondo.

