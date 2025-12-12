Camilla Rinaldi entra nel cast di “Notre Dame de Paris”, l’attende un tour di quasi un anno

Continua l’ascesa della cantante santostefanese Camilla Rinaldi, già in tour in questo periodo con “I Tre moschettieri – opera pop” nel quale interpreta Milady, e che da febbraio sarà protagonista nel tour dell’opera senza tempo di Riccardo Cocciante “Notre Dame de Paris”. Il cast, svelato questa mattina, include infatti anche l’artista della Val di Magra che sarà dunque parte integrante di uno degli spettacoli più imponenti mai realizzati e che per le date italiane del 2026 ha già fatto staccare oltre 120mila biglietti, tratto dall’omonimo romanzo di Victor Hugo e andato in scena per la prima volta nel 2002 con l’adattamento italiano di Pasquale Panella e i testi di Luc Plamondon. La tournée, prodotta da Clemente Zard e interamente curata e distribuita da Vivo Concerti, partirà il 26 febbraio 2026 da Milano dove rimarrà fino al 29 marzo. Tra le tante città lo spettacolo arriverà anche all’Arena di Verona, luogo in cui Notre Dame de Paris ha radici profonde, e nel corso della tournée farà tappa anche a Jesolo (VE), Eboli (SA), Pesaro, Reggio Calabria, Montichiari (BS), Lugano, Genova, Senigallia, Caserta, Ferrara, Lanciano, Sabaudia, Olbia, Palermo, Bergamo, Torre del Lago (LU), Messina, Napoli, Bari, Firenze, Conegliano (TV), Torino, Casalecchio di Reno (BO), Trieste, per poi concludere il 6 gennaio 2027 a Roma.

